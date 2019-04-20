Mersin'de, akılla durgunluk veren sahtecilik

Mustafa ERCAN/MERSİN, ()- MERSİN’de paraların belirli yerlerini keserek, sahte banknotların üzerine yapıştırıp, banka ATM’lerine yatıran, ardından aynı miktarı orijinal banknot olarak çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, 2'si tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraların belirli bölümlerini kesip, sahte banknotların üzerine yapıştırılarak ATM'ye yatırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüphelilerden K.G.’yi takibe aldı. K.G.’nin paraların bazı yerlerini kesip, sahte banknotların üzerine yapıştırdığı, ATM sisteminden geçecek hale getirip, bankaya yatırdığı saptandı. K.G.'nın yatırdığı miktarı, arkadaşları ve ailesine aynı bankanın bir başka ATM'sinden orijinal banknot olarak çektirdiği tespit edildi.

Mersin polisi, aynı yöntemle Gaziantep, Amasya ve Kayseri’de de bankaya para yatırıp, orijinal banknot çeken K.G.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ekipler, K.G. ile 3 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 100 liralık 68 sahte sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.G. emniyet binasının çıkışında "Kolay değil, 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik, bırakmadınız" dedi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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