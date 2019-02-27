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Mersin'de, Aile Sağlığı Merkezi'ni soydular

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Aile Sağlığı Merkezi'nden monitör ve televizyon çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Hal Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Şubat'ta gece saatlerinde...

Mersin'de, Aile Sağlığı Merkezi'ni soydular

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Aile Sağlığı Merkezi'nden monitör ve televizyon çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Hal Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Şubat'ta gece saatlerinde 6025 sokaktaki aile sağlığı merkezine gelen 2 kişi, demir parmaklıkları sökerek binaya girdi. Şüpheliler 2 televizyon ile 1 monitörü alarak kaçtı. Sabah mesaiye gelen merkez çalışanları hırsızlık olayını polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede F.K. ve M.A. adlı kişilere ulaşan polis şüphelileri gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramada çalıntı monitör ve televizyonlar ele geçirilirken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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