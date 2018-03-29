Mersin'de 500 bin liralık kaçak ilaç ele geçirildi

MERSİN, () - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 500 bin lira değerinde gümrük kaçağı ilaç ele geçirdi.

Gümrük kaçağı cinsel içerikli ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik yapılan çalışmalarını genişleten KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, 2 adrese operasyon düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesi Çiflikköy Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu İ.M. ve M.K.R.'nin ikametinde yapılan aramalarda, 14 bin 281 tablet cinsel içerikli hap, 50 adet cinsel içerikli sprey, 27 bin 439 adet tablet antibiyotik, ağrı kesici, doğum kontrol gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan gümrük kaçağı hap, bin 301 adet gümrük kaçağı iğne, 483 adet çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan gümrük kaçağı şurup, 166 adet gümrük kaçağı krem, damla, pudra, 300 adet gümrük kaçağı gebelik test kiti, 170 adet gümrük kaçağı enjektör olmak üzere toplamda 44 bin 190 adet ilaç ve benzeri malzeme ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan ilaç ve malzemelere el konurken, İ. M. gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan M.K.R.'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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