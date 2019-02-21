Mersin'de 5 katlı bina çöktü (1)

ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Gece binadan sesler gelince oturanların evlerini boşalttığı ortaya çıktı. Arama kurtarma ekipleri, yıkıntıların içinde çalışmalarını sürdürüyor.
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MERSİN'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü. Sabah saat 05.00'te meydana gelen çökmede, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Gece binadan sesler gelince oturanların evlerini boşalttığı...
21 Şubat 2019 Perşembe 10:01
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