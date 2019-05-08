Mersin'de 340 litre etil alkol ve sahte rakı ele geçirildi

MERSİN’de sahte rakı üretimi yapan 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 340 litre etil alkol ile sahte rakı ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.Evde yapılan aramada 5 litrelik bidonlar içerisinde 125 litre etil alkol, 5 litrelik bidonlar içerisinde toplamda 215 litre içime hazır sahte rakı olmak üzere toplam 340 litre etil alkol ve sahte rakı ele geçirildi. Sahte rakı üreten Ş.T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.