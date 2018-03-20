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Mersin'de 192 kaçak yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'in Erdemli ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir teknede 165 göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik ekibi, 17 Mart saat 02.40'ta açık denizde hareketli bir tekne tespit etti. Ekipler, şüpheli buldukları...

Mersin'de 192 kaçak yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'in Erdemli ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir teknede 165 göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik ekibi, 17 Mart saat 02.40'ta açık denizde hareketli bir tekne tespit etti. Ekipler, şüpheli buldukları tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 72 erkek, 30 kadın ve 63'ü çocuk 165 göçmen yakalandı.
Yapılan inceleme ve sorgulamanın ardından, olayla bağlantılı olarak ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi mevkiinde şüpheli bir kamyonet durduruldu. Kızkalesi Jandarma Karakolu ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmada, Suriye uyruklu 14 erkek, 11 kadın ve 2'si çocuk 27 göçmen daha  yakalandı. 192 göçmenle ilgili işlem yapılırken, kamyonet sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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