Mersin'de 19 torbacı tutuklandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 19 kişi tutuklandı.

Kent genelinde uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten Narkotim ekipleri, Aralık ayının 15 günlük döneminde yaptığı operasyonlarda torbacı olarak nitelendirilen satıcılara büyük darbe vurdu. 20 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, toplam 245 kilo esrar, 125 gram eroin, 52.8 gram kokain, 1 kilo 903 gram metameftamin, 5 bin 155 ecstasy hap, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 sahte sürücü belgesi ele geçirildi, 40 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 19'u sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı, 21 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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