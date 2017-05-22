Mersin'de 19 PKK şüphelisi adliyede

Mustafa İNSAN / MERSİN, () - MERSİN'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasında silahlı faaliyet yürüttükten sonra kentte döndükleri yönünde bilgiler elde edilen kişilerle ilgili çalışma yapıldı. 10 Mayıs'ta Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte örgütsel olduğu değerlendirilen kitap, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 16 fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi. Bazı şüphelilerin kentte 7 Mart'ta el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen terör saldırısında parmak izlerinin de saptandığı belirlendi.

Emniyet sorgusunun ardından Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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