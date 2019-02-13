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Mersin'de 12 FETÖ şüphelisi yakalandı

MERSİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010 yılında yapılan komiserlik sınavını kazanan 14 şüpheliden 12'si yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı...

Mersin'de 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
MERSİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010 yılında yapılan komiserlik sınavını kazanan 14 şüpheliden 12'si yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar çerçevesinde, 2010 yılında yapılan komiserlik sınavı ile ilgili Türkiye genelinde 12.02.2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, ilimizde görev yaptığı esnada bu sınavı kazanan 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

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