Mersin'de 10 gün eylem yapmak yasaklandı

MERSİN Valiliği, kent genelinde yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi gibi tüm eylemleri 10 gün süre ile yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sebebiyle, ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler, 30 Ağustos tarihinden itibaren 10 gün boyunca yasaklanmıştır" denildi.

Kararın kentte asayişin devamı, suçun önlenmesi ile halkın mal ve can güvenliğini korumak amacı ile alındığı belirtildi.





