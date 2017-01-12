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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 25 çuval evrakı çöplükte bulundu

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu belirlenen 25 çuval resmi evrak çöplükte bulundu. Evraklara el konulurken, Savcılık ve Teftiş Kurulu'nca çifte soruşturma başlatıldı, ilk incelemede geçen...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 25 çuval evrakı çöplükte bulundu

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu belirlenen 25 çuval resmi evrak çöplükte bulundu. Evraklara el konulurken, Savcılık ve Teftiş Kurulu'nca çifte soruşturma başlatıldı, ilk incelemede geçen haftaki sel sırasında toplanan molozlarla birlikte çöpe gittiği belirlerlendi.
Dün öğleden sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Karacailyas Mahallesi kesiminde yer alan çöp depolama alanı yakınından geçen bir vatandaş, bölgede yer alan dere kenarında klasörler içinde çok sayıda resmi evrak görünce, durumu 155 Polis İmdata bildirdi. 25 çuval resmi evrak, çamur ve çöp yığınları içinden toplanarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde koridorlarına serilerek kurumaya bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada sel felaketinin pek çok yerde ve belediye mallarına da zarar verdiği belirtilerek, "Makine İkmal alanında bulunan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait selden zarar gören resmi evrakların bir kısmının yıkılan duvar nedeniyle oluşan moloz temizleme çalışmaları sırasında araya karışması ve Karacailyas Mahallesi’nin kuzeyinde dere kenarı stok alanına boşaltıldığı ihbarı alınmış, evraklar mevcut halleriyle toplanarak incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır” denildi.

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