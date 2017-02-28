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Mersin Adliyesi'nde arbede: 2 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de duruşma öncesi demir parmaklıkları aşıp Adliye'ye girmek isteyen sanık yakınlarına polis müdahale etti. Çıkan arbede sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Merkez Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde...

Mersin Adliyesi'nde arbede: 2 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de duruşma öncesi demir parmaklıkları aşıp Adliye'ye girmek isteyen sanık yakınlarına polis müdahale etti. Çıkan arbede sonucu 2 kişi gözaltına alındı.
Merkez Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde Mersin Adliye binasının arka tarafında duruşmadaki yarınlarını bekleyen ailelerin çocukları, demir parmaklıklardan atlayıp içeri girmek istedi. İddiaya göre, çevrede güvenlik önlemi alan polis çocukları yakaladı. Bunun üzerine ailelerle polis arasında gerginlik yaşandı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu grup, polislere küfür ederek saldırdı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle aileler dağıtılırken Ali S. ile Abdulmecit Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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