Mermer blok altında kalan iş makinesi operatörü ezilerek öldü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () KONYA'nın Derebucak İlçesi'nde mermer bloğun iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ezilen operatör 27 yaşındaki Gürol Gürsoy yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Derebucak İlçesi Gencek Mahallesi'nde bulunan özel bir mermer ocağında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan Gürol Gürsoy, kazı çalışması yaptığı sırada üzerine mermer blok devrildi. Çalıştığı iş makinesinin üzerine devrilen tonlarca kaya parçası altında kalan Gürsoy’a ulaşmak için Jandarma ve AFAD ekipleri çağırıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası mermer bloğun altında kalan Gürsoy'un cesedine ulaşıldı. Yapılan inceleme ardından Gürsoy'un cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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