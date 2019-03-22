Mermer atölyesine giren hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.

Olay, 5 Mart gecesi, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer atölyesine giren bir kişi, içeriden 8 bin TL değerinde televizyon, kamera kayıt cihazı, taşlama motoru, motorlu karıştırıcı, hilti ve 50 metre bakır kablo çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede zanlının daha önce benzer suçlardan 9 sabıka kaydı bulunan Ö.K. olduğu tespit edildi. Polis, dün yapılan operasyon ile Ö.K.'yi, yine Bağdat Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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