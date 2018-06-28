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Meriç'te kaybolan çocuğun cesedi, 4,5 ay sonra bulundu

EDİRNE'de Meriç Nehri'den botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerin bindiği botun alabora olması sonucu kaybolan 3 kişiden 2 yaşındaki H.M.A.'nın cesedi, yaklaşık 4,5 ay sonra kum ocağının su pompasına takılı bulundu. Kesin...

Meriç'te kaybolan çocuğun cesedi, 4,5 ay sonra bulundu
EDİRNE'de Meriç Nehri'den botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerin bindiği botun alabora olması sonucu kaybolan 3 kişiden 2 yaşındaki H.M.A.'nın cesedi, yaklaşık 4,5 ay sonra kum ocağının su pompasına takılı bulundu. Kesin teşhisin, ailesinden alınacak DNA'nın karşılaştırılması sonucu yapılacağı belirtildi.
Edirne'de geçen 13 Şubat günü, Meriç Nehri'den botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerin bindiği bot alabora oldu, Ayşe Abdulrezzak (35) ile İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdurrezzak (1) ve Aslı Doğan isimli çocuklar yaşamını yitirdi, 2 yaşındaki H.M.A. ile ismi açıklanmayan 2 kişi de kayboldu. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri merkeze bağlı Yıldırım Mahallesi'ndeki Meriç kum ocakları mevkiinde su pompasına takılı çocuk cesedi buldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Cesedin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken içerisinde 7 kişiyle birlikte alabora olan bottaki H.M.A.'nın olduğu belirtildi. Ancak kesin teşhisin, DNA testi sonucu netlik kazanacağı ifade edildi.

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