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Meriç'te FETÖ ve PKK şüphelisi 8 kişi yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 3'ü FETÖ/PDY, 5'i PKK şüphelisi 8 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı...

Meriç'te FETÖ ve PKK şüphelisi 8 kişi yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 3'ü FETÖ/PDY, 5'i PKK şüphelisi 8 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelilerin, terör örgütü PKK şüphelisi U.S., R.V., A.B., A.G. ve M.G. oldukları belirlendi.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyünde de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin GBT sorgulamasında şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren K.Y., T.N. ve A.R.E. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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