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Meriç'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı (2)

PAKİSTAN UYRUKLU İKİ KILAVUZ TUTUKLANDI Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kişinin bulunduğu botun alabora olmasının ardından 2'si çocuk, 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince...

Meriç'te botları alabora olan kaçaklar FETÖ şüphelisi çıktı (2)

PAKİSTAN UYRUKLU İKİ KILAVUZ TUTUKLANDI
Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 8 kişinin bulunduğu botun alabora olmasının ardından 2'si çocuk, 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bottaki kişilere kılavuzluk yaparak Yunanistan sınırına getirdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 3 şüpheliden Seyid Adnan(29) ve Muhammed Ali (29) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra mahkemeye çıkarılan şüpheliler Ali ve Adnan 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Mahkemede tutuklandıktan sonra gözyaşlarına boğulan Pakistan uyruklu Muhammed Ali ve Seyid Adnan, botta bulunan FETÖ şüphelilerini Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'ne kadar getirdiklerini kabul etti. Ancak botun devrilmesinde kendilerini suçu olmadığını ifade eden kılavuzlar, "Bizim bir suçumuz yok, bota müdahale etmedik" dedi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu.
Meriç Nehri'nde kaybolan diğer kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.

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