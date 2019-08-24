Meriç Nehri'nde lastik bottaki 40 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Meriç Nehri üzerinden lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde, Meriç Nehri açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu olan, 7'si çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



