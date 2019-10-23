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Meriç Nehri'nde kaçakların kullandığı lastik botlar toplandı
EDİRNE'de, kaçak göçmenlerin, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek için kullandıkları lastik botlar, AFAD ekiplerince toplandı. Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyenlerin kullandığı güzergahlardan biri olan Edirne'nin Meriç...
GÜVENLİK 23.10.2019, 13:17
EDİRNE'de, kaçak göçmenlerin, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek için kullandıkları lastik botlar, AFAD ekiplerince toplandı.
Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyenlerin kullandığı güzergahlardan biri olan Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu Köyü'nde, AFAD ekipleri Meriç Nehri'nde arama faaliyeti gerçekleştirdi. 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan aramalarda, kaçakların bıraktığı ve Meriç Nehri'nden geçişlerde kullandıkları 60 lastik şişme bot bulundu. Ekipler tarafından botlar toplandı.
AFAD ekiplerinin çalışmasını 5'inci Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da takip etti. AFAD ekipleri, Tuğgeneral Algan'a çalışma hakkında bilgi verdi.
Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyenlerin kullandığı güzergahlardan biri olan Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu Köyü'nde, AFAD ekipleri Meriç Nehri'nde arama faaliyeti gerçekleştirdi. 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan aramalarda, kaçakların bıraktığı ve Meriç Nehri'nden geçişlerde kullandıkları 60 lastik şişme bot bulundu. Ekipler tarafından botlar toplandı.
AFAD ekiplerinin çalışmasını 5'inci Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da takip etti. AFAD ekipleri, Tuğgeneral Algan'a çalışma hakkında bilgi verdi.
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