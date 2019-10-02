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Meriç Nehri'nde 31 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Meriç Nehri açıklarındaki lastik...
GÜVENLİK 02.10.2019, 08:52
EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Meriç Nehri açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 20'si kadın, toplam 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Meriç Nehri açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 20'si kadın, toplam 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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