Merdivenden düşüp, başını çarpan yaşlı adam öldü

Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, Mehmet Çukurlu (87), apartman girişindeki merdivenden inerken düşüp, başını beton zemine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'ndeki 3 katlı Cumhuriyet Apartmanı önünde meydana geldi. Mehmet Çukurlu, iddiaya göre, apartmanın giriş merdiveninden inerken, dengesini kaybedip, düştü. Çukurlu, başını beton zemine çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çukurlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Çukurlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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