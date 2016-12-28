Merdiven boşluğunda cinsel taciz iddiası

SAMSUN'da 25 yaşındaki Erol K., konuşma bahanesiyle apartman boşluğuna götürdüğü 17 yaşındaki A.B. adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Olay dün merkez İlkadım İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol K., yolda yürürken eski kız arkadaşı A.B.'yi gördüp yanına gitti. Daha sonra genç kızı konuşma bahanesiyle bir binanın merdiven boşluğuna götürerek cinsel tacizde bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polise giden genç kız, başından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu.Polis tarafından gözaltına alınan Erol K.emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis aracına bindirilirken görüntüsünü alan gazetecilere, "Beni elde edemediği için iftira atıyor" dedi.

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