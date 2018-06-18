Merada ölü bulunan Murat'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde koyunlarını otlattığı arazide ölü olarak bulunan Murat B.'nin (12) beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun ölümü ile ilgili gözaltına alınan ağabeyi O.B. (14), serbest bırakıldı.

Murat B., önceki gün ağabeyi O.B. ile ailelerine ait koyunları otlatmak için meraya götürdü. Gece geç saatlere kadar iki kardeş evlerine dönmeyince ailesi, yakınları ve köylüler aramaya çıktı. Murat B.'nin yerde cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen jandarma bölgede inceleme yaptı. Murat B.'nin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi tarafından bulunup, dün jandarmaya teslim edilen O.B., ifadesinin ardından bugün serbest bırakıldı.

Ölen Murat B.'nin yapılan otopside, vücudunda yaralanma ya da darp izi bulunmadığı, beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.

