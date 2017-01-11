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Mengen'de tekne alabora oldu, 2 kişi kayboldu

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK-Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), () - BOLU'nun Mengel İlçesi'nde, baraj gölünde şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknedeki 2 balıkçı kayboldu. İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde 38 yaşındaki Halil Tor...

Mengen'de tekne alabora oldu, 2 kişi kayboldu

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK-Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), () - BOLU'nun Mengel İlçesi'nde, baraj gölünde şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknedeki 2 balıkçı kayboldu.
İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde 38 yaşındaki Halil Tor ile 19 yaşındaki Furkan Özçelik, dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Köprübajı Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle tekne alabora oldu. Eve dönmeyen Tor ile Özçelik'in yakınları, durumu bugün jandarmaya bildirdi. Yer yer yaklaşık 100 metre derinliğe ulaşan baraj gölünde, balıkçılar bugün batan teknenin küreklerini buldu. 
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma timi ile jandarma ekipleri botla göle açılarak teknenin küreklerinin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Havanın kararması ve soğuk hava nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarın arama çalışması yapacağı belirtildi. Tor ile Özçelik'in balık tutmak amacıyla gölü kiralayan firmada çalıştıkları öğrenildi.
Kaybolan Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik, "Oğlum burada çalışıyor. Dün balık tutmak için gelmişler. Biz öğrendikten sonra jandarmaya başvurduk, arama çalışmaları başladı. Arama için geldiler, ama gece ve soğuk olduğu için arama çalışmaları yarına kaldı" dedi.
Kayabükü Köyü Muhtarı Ergün Yaman ise, "Dün akşam saatlerinde balık tutmak için göle açılıyorlar. Bölgede şiddetli lodos vardı. Fırtınaya yakalanınca heralde battılar. 17-18 saattir haber alınamıyor. Sabah balıkçılar kayığın olmadığını fark ediyorlar. Kayık şu an suyun altında. Ekipler bugün arama çalışmasına başladılar" diye konuştu.

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