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Menemen eski Emniyet Müdürü FETÖ'den tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan aralarında Menemen eski İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının...

Menemen eski Emniyet Müdürü FETÖ'den tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan aralarında Menemen eski İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen müdür, komiser ve amir rütbesindeki 9 emniyet görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Menemen eski İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay ile Hamza Yağız, Cavit İhtiyar, Fatma Sipahi ve Nermin Bakır, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Şakir M. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Muhammet Y.P, Harun R.C. ve Osman U, mahkemeden serbest bırakıldı.

 

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