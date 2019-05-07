Menemen'de 'tefeci' operasyonu

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Menemen ilçesinde, tefecilik yaptıkları, tehditle ve zor kullanarak, haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve çevresinde tefecilik yaptıkları, zor kullanarak ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 17 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete lideri E.B.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi, gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda Glock marka tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 32 fişek ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Polis, ayrıca yüksek faizle para verilen kişilerin listesinin yer aldığı deftere de el koydu. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar ile soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.