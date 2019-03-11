Menemen'de CHP'li başkan adayının eşi ile kadın kolları başkanına saldırı (Ek fotoğraf)
11 Mart 2019 Pazartesi 01:22
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