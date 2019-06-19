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Menemen Belediyesi eski Başkanı Şahin'e hapis cezası

İZMİR'de, Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin, kendi döneminde parkın içindeki kafenin kiralanmasıyla ilgili yargılandığı davada, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Menemen ilçesinin eski belediye başkanı CHP'li Tahir...

Menemen Belediyesi eski Başkanı Şahin'e hapis cezası
İZMİR'de, Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin, kendi döneminde parkın içindeki kafenin kiralanmasıyla ilgili yargılandığı davada, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Menemen ilçesinin eski belediye başkanı CHP'li Tahir Şahin hakkında, başkanlığı döneminde Avukat İdris Tınaz Parkı'nda yer alan kafenin ihaleyle kiralanması ve sonrasında izinsiz genişletilmesiyle ilgili dava açıldı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonrası Şahin, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Tahir Şahin’in başka dosyalardan cezasının bulunmasını gerekçe göstererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Bunun üzerine Şahin'in avukatları, ceza miktarının düşük olması nedeniyle 'denetimli serbestlik'ten yararlanmak için başvuruda bulundu. Yasal prosedürün uygulanmasının ardından Şahin'in başvurusu kabul edildi. 'Denetimli serbestlik' hükümleriyle Tahir Şahin, cezaevine girdi- çıktı yapılarak, tahliye edildi.

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