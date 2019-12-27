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Menderes Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı, polisi harekete geçirdi
ANTALYA'da sabah yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı. Şüphelinin motosiklete binip, gözden kaybolduğu...
GÜVENLİK 27.12.2019, 11:02
ANTALYA'da sabah yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı. Şüphelinin motosiklete binip, gözden kaybolduğu belirlendi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti. Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı.
Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti. Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı.
Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.
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