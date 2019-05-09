Menderes Nehri kıyısında 39 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesindeki Büyük Menderes Nehri kıyısında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 39 kaçak göçmen yakalandı.Büyük Menderes Nehri'nin deniz ile birleşen bölümünde bu sabah bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrenen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, jandarma karada çalışma yaptı. Nehrin kıyısından lastik bota binmek için hazırlık yapan 13'ü Filistin, 18'i Suriye, 8'i Irak uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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