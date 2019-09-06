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Menderes açıklarında 18 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Özdere...
GÜVENLİK 06.09.2019, 08:35
İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Özdere açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki İran uyruklu olan, 11'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk 18 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Özdere açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki İran uyruklu olan, 11'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk 18 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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