Menbiç sınırında, eller tetikte

SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç kenti sınırında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, elleri tetikte görev yapıyor. Menbiç sınırındaki cephe hatlarında teyakkuz halinde olan ÖSO gruplarından Sultan Murat Tümeni ise olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için askerlerini her türlü silahı kullanabilecekleri eğitimden geçiriyor.



Özgür Suriye Ordusu gruplarından olan, 7 bin 500 askeri bulunan, Türkmen savaşçıların komuta ettiği Sultan Murat Tümeni, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında da aktif görev alan Sultan Murat Tümeni, yeni harekat için hazır bekliyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak, güvenli hale getirilen Cerablus bölgesindeki eğitim kampında Sultan Murat Tümeni askerleri, her koşulda görev yapabilecek şekilde eğitiliyor. Spor eğitimlerinin yanı sıra her türlü silahı kullanabilmek üzere eğitilen askerler, sık sık atış talimi de yapıp, cephe ve olası savaş durumuna hazır hale getiriliyor. Yoğun eğitimlerin ardından hazır olan askerler ise komutanları tarafından görevlendirildikleri Menbiç sınırındaki cephe hatlarına gönderiliyor. Ağır ve hafif silahlar ile üzerinde uçaksavarlar olan araçların bulunduğu cephe hattına giden askerler, 24 saat esasına göre görev yapıyor, teröristlerin saldırı ve tacizleri ile sızma girişimlerini engelliyor.



TÜRKMEN KOMUTAN: OPERASYON İÇİN HAZIRIZ



Sultan Murat Tümeni Komutan Yardımcısı Şıhlı Şıhlı, TSK'nın düzenleyeceği her türlü harekata tümen olarak katılacaklarını söyledi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında TSK ile omuz omuza mücadele ettiklerini ve Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeyi terör örgütlerinden temizlediklerini kaydeden Şıhlı, Fırat'ın doğusu ile Menbiç'i de özgürleştirmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Türkmenler olarak ülkelerinin özgürleşmesi için çabaladıklarını dile getiren Şıhlı, Türkiye'nin varlığı ile Suriye Türkmenlerinin yaşadığı bölgenin huzura kavuştuğunu kaydetti.



Türkiye'nin kendilerine verdiği destek ile artık Türkmenlerin 4 bin kilometrekareyi aşkın alanda güven içinde yaşam sürdüğünü belirten Şıhlı, "Türkiye'ye çok müteşekkiriz ve her türlü harekatta yine Türk askere ile omuz omuza savaşmaya hazırız. Bizim isteğimiz hepimiz için tehdit olan teröristleri Menbiç sınırından ve diğer bölgelerden yok etmektir. Bunun için de Türkiye'nin başlatacağı bir harekat için sabırsızca bekliyoruz. İnşallah bu gerçekleşir ve buralar teröristlerden kurtulur" dedi.



Menbiç sınırında bulunan cephe hatlarında PKK/YPG'li teröristlere birkaç yüz metre uzaklıkta bulunduklarını ve Fırat Kalkanı bölgesini koruduklarını da kaydeden Şıhlı, "Teröristlerin insanlarımızı taciz etmesine 24 saat gözümüzü kırpmadan cephelerde görev yaparak engel oluyoruz. Türk askerinin sayesinde bugün Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde insanlarımız huzur içinde yaşıyor. Biz de 7 bin 500 askeri bulunan Sultan Murat Tümeni olarak bu bölgenin huzurunun bozulmaması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Tek isteğimiz biran önce bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve Fırat'ın doğusunun özgürleşmesi. Bunun için de Türkiye'den gelecek talimatı bekliyoruz ve tüm askerlerimiz ile kanımızın son damlasına kadar Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için savaşmaya hazırız" diye konuştu.



Sultan Murat Tümeni Komutan Yardımcısı Şıhlı Şıhlı, rejim ve Rus savaş uçaklarının bombardımanı altındaki İdlib'in de düşmemesi için tümen olarak ihtiyaç halinde destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.