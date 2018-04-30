Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 1 Mayıs daveti

MEMUR-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon üyesi 11 sendikanın genel başkanları, İzmit'te vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına davet etti.

İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazı kılan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika genel başkanları, daha sonra Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşlara karanfil ve üzerinde '1 Mayıs Birlik, Kardeşlik ve Mücadele Bayramı'nda emek, barış, adalet için alanları dolduruyoruz. 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' bayrağını kapitalizmin burçlarına dikmek, küresel adaletsizliğe son vermek, emeğin ve ekmeğin büyütülmesi, adaletin tesisi için 1 Mayıs Kocaeli'de omuz omuza verme günüdür' ifadelerinin yer aldığı broşürü dağıtarak, 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı Memur-Sen olarak her yıl bir ilimizde kutluyor ve 1 Mayıs iklimini her yıl farklı bir noktaya taşıyoruz. Bundan önce Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Konya, Kahramanmaraş ve Kütahya'da kutladık. Bu kez Kocaeli'yi seçtik. Akçakoca'nın şehrini seçtik. 1 Mayıs'ta bütün emek kesiminin taleplerini hem hükümete duyurmak, hem ülkenin meselelerine ilişkin hassasiyetimizi duyurmak, hem küresel kapitalizme küresel emperyalizme karşı itirazımızı, 'hayır' sloganlarımızı meydanlardan yükseltmek ve 'Dünya emek ve insanlık adalet bekliyor' sloganıyla Kocaeli meydanından emek kesimine sesini soluğunu yükseltmek için bugün buradayız. Bugün 1 Mayıs'tan önce esnafı, halkı ziyaret ederek herkesi 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz" dedi.

Memur-Sen tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek.



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