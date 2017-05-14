Memleketine giden uzman çavuş kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()- BİTLİS'ten iznini geçirmek üzere memleketi Samsun'a giden Uzman Çavuş Serdar Uysal'ın kullandığı otomobil Elazığ yakınlarında kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Uzman Çavuş, eşi ve 5 yaşındaki ikiz çocukları yaralanırken, büyük oğlu 14 yaşındaki Kubilay Uysal yaşamını yitirdi.

Kaza bugün sabah saatlerinde, Elazığ- Malatya karayolunun, Elazığ merkeze bağlı Sakabaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Görev yeri Bitlis'ten, ailesiyle birlikte iznini geçirmek üzere memleketi Samsun'a giden 39 yaşındaki Uzman Çavuş Serdar Uysal yönetimindeki 65 DP 162 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak takla attı. Ters duran otomobildeki 5 kişiden, sürücü Serdar Uysal'ın büyük oğlu Kubilay Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada Uzman Çavuş Serdar Uysal, eşi 39 yaşındaki Kader ve ikiz çocukları Kutay ile Suay Uysal yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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