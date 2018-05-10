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Memduh Boydak, FETÖ sanığı eşini savundu: Hiçbir örgütle alakası yok

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak...

Memduh Boydak, FETÖ sanığı eşini savundu: Hiçbir örgütle alakası yok

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Memduh Boydak, "Bank Asya'ya örgütsel talimatla para yatırmadım. Eşim, bankanın yolunu bilmez. Karımın kesinlikle hiçbir örgütle alakası yok" dedi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Memduh Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Eşine iftira atıldığını savunan Memduh Boydak, "Karımın kesinlikle hiçbir örgütle alakası yok. Ona bu iftirayı atanlar, sokakta görseler tanımazlar. İddia edilen paraları ben yatırdım. Meral, bankanın yolunu bile bilmez. Çocuklarım için de para yatırdım" dedi.
Örgütsel talimatla para yatırmadığını öne süren Boydak, "Faizsiz bankacılık yapan bir bankanın batmasını ve zora düşmesini önlemek için para yatırdım. Örgütsel bir çağrı ya da talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Banka nezdinde hesapların açılması için imzaları ben attım. Eşimin bu durumdan haberi yoktu" diye konuştu. 
Tutuksuz sanık Meral Boydak ise "5 çocuk annesi bir ev hanımıyım. Söz konusu paraları yatırmadım. Bilgim yoktu" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Meral Boydak'ın mevcut durumunun devamına karar verdi. Gizli tanığın kapalı oturumda dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşma, 4 Eylül'e ertelendi.

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