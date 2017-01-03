Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Meltem'in ölüm nedeni, detaylı otopsiyle belirlenecek

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, yılbaşını birlikte geçirdiği arkadaşı Mustafa Ö.'nün evinde ölü bulunan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 24 yaşındaki Meltem Yapıcı'nın yapılan ön otopsisinde net bulguya rastlanmadığı, ölüm...

Meltem'in ölüm nedeni, detaylı otopsiyle belirlenecek
İZMİR'in Buca İlçesi'nde, yılbaşını birlikte geçirdiği arkadaşı Mustafa Ö.'nün evinde ölü bulunan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 24 yaşındaki Meltem Yapıcı'nın yapılan ön otopsisinde net bulguya rastlanmadığı, ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. İfadesine başvurulan Mustafa Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldığı bildirildi.
Meltem Yapıcı, yılbaşını tekstil işiyle uğraşan arkadaşı Mustafa Ö. ile birlikte Göksu Mahallesi 679/36 Sokak'taki evinde kutladı. Mustafa Ö., gecenin ilerleyen saatlerinde uykuya dalan Meltem Yapıcı'yı, pazar günü akşam saatlerinde uyandırmak istedi. Mustafa Ö., Meltem Yapıcı'nın hareketsiz yattığını fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yapıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde polisin yaptığı incelemede, kullanılmış şırınga, bir miktar da esrar bulundu. Meltem Yapıcı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı, Mustafa Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yapılan ön otopside, genç kadının ölümüyle ilgili net bulgulara rastlanmadığı, ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.
Meltem Yapıcı'nın cenazesi dün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Bu arada, Yapıcı'nın yeni yılı kutladığı arkadaşı Mustafa Ö.'nün ise ifadesine başvurulduktan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılıp serbest bırakıldığı bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55