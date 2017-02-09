Melis Gürsoy'un kızlarının bakıcısı hırsızlıktan ceza aldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () BÜYÜK bir şirketin yönetim kurulu üyesi Melis Gürsoy'un çocuklarının bakıcısı Filipin asıllı Türk vatandaşı L.M.B., ziynet eşyaları çaldığı gerekçesi ile "Güveni kötüye kullanmak" suçundan yerel mahkemece 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf Mahkemesi, suçun hırsızlık olduğu gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını kaldırarak L.M.B.'yi "Bina içinde hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararın sanık tarafından istinaf edildiğini gerekçe gösteren İstinaf Mahkemesi, sanık lehine olan yerel mahkemenin 1 yıl 3 aylık cezasının uygulanmasına hükmetti ve sanığa verilen cezayı 2 yıl süre ile erteledi.

ZİYNET EŞYALARINI ÇALMAKTAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Melis Gürsoy, iki kızının hizmetlisi olan L.M.B.'yi, çeşitli tarihlerde evinden ziynet eşyalarını çaldığı gerekçesi ile şikayet etmişti. 2015 yılında yapılan şikayet sonucu açılan dava geçen yıl İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, L.M.B.'yi "Güveni kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

KARARI 'BERAAT' TALEBİYLE İSTİNAF ETTİ

L.M.B.'nin avukatı, müvekkilinin şikayetçinin zararını karşıladığını, bu nedenle beraat etmesi gerektiğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık L.M.B. ve Avukatı Gül Pembe Soytürk ile şikayetçi Melis Gürsoy'un avukatları İlkan Koyuncu ve Uğur Güner katıldılar.

Sorgusu yapılan sanık L.M.B., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben atılı suçlamayı işlemedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. L.M.B., çaldığı iddia ettiği eşyaların 6 yıllık çalışması karşılığında müşteki tarafından kendisine hediye edildiğini öne sürdü.

Sanığın Avukatı Gül Pembe Soytürk ise, müşteki Melis Gürsoy'un kullanmadığı eşyaları müvekkiline verdiğini iddia ederek, "Müşteki böyle bir iddiada bulununca da eşyaları iade etmiştir. Müşteki de bunu kabul etmiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

'ÇALINAN EŞYALAR ARASINDA PARA VE MÜVEKKİLİN EŞİNİN KOL SAATİ DE VAR'

Şikayetçi Melis Gürsoy'un avukatları ise, sanığın 15 yıldır Türkiye'de çocuk baktığını belirterek, "Sanık şikayetimizden sonra korkup bir kısım eşyaları iade etmiştir. Tamamını iade etmemiştir, zararın tamamı giderilmemiştir. Çalınan eşyalar arasında para ve müvekkilimin eşinin kol saati de vardır. Kısmi ödemeye muvafakat etmiyoruz, şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.



SAVCI HIRSIZLIKTAN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı Yekta Çobanoğlu, sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçinin evinde hizmetli olarak çalışan sanığın eyleminin, "Bina içinde hırsızlık" olduğunu, yerel mahkeme tarafından, "Güveni kötüye kullanma" suçundan kurulan 1 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin hükmün kaldırılarak, sanığa, "Bina içinde hırsızlık suçundan" ceza verilmesini istedi.



SANIK: KIZLARI BENİ MÜŞTEKİDEN DAHA ÇOK SEVİYORDU, KISKANDIĞI İÇİN SUÇLAMADA BULUNDU

Savcı Çobanoğlu'nun esas hakkındaki mütalaasına karşı son sözü sorulan sanık L.M.B., mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben müştekinin iki kızına baktım. Kızları beni müştekiden daha çok seviyordu. Müşteki beni kıskandığı için böyle bir suçlamada bulunmuştur. Suçlamalar doğru değildir. Ben her pazar kiliseye gidip dua ediyorum, böyle bir şey yapmam, çünkü tanrıdan korkuyorum. Suçlamalar doğru değildir" dedi.

20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Halit Tekiş, mahkemenin kararını açıkladı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanığa, "Güveni kötüye kullanma" suçundan verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldıran Daire, sanığı "Bina içinde zincirleme hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, bu cezayı iyi hal indirimi ile 5 yıl 2 ay 15 güne düşürdü.

20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 1 yıl 3 aylık cezasının sanık tarafından, "Beraat" talebi ile istinaf edildiğini, bu nedenle kendi kararları yerine sanık lehine olan yerel mahkemenin kararının sanık aleyhine uygulanması gerektiğine hükmetti.

Daire, sanığın 1 yıl 3 aylık hapis cezasını da 2 yıl süre ile erteledi.





