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Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci'nin babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde teslim alınan cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Varsaklar Mahallesi Adana...
GÜVENLİK 28.09.2019, 16:43
TOPRAĞA VERİLDİ
Dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci'nin babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde teslim alınan cenazesi, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki babaevinin önüne getirilerek helallik alınan Çelik, Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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