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Mehteran takımının taşındığı minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Hilal Mehteran Takımı ekibinin taşındığı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada takımın davulcusu Mehmet...

Mehteran takımının taşındığı minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Hilal Mehteran Takımı ekibinin taşındığı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada takımın davulcusu Mehmet Vehbi Kaplan (53) öldü, 3'ü ağır 12 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hilal Mehteran Takımı'nı Denizli'den Burdur'un Çavdır ilçesine götürmek üzere yola çıkan Yusuf Demirkan'ın kullandığı 20 BM 611 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan minibüs, tarlaya devrildi. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Mehteran Takımı'nın davulcusu Mehmet Vehbi Kaplan, yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Demirkan ve mehteran takımının 11 üyesi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Acıpayam, Serinhisar ve Denizli devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumun ağır olduğu belirtildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Vehbi Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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