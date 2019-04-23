Mehteran başı taksici, 'Para istemedi' deyince, Suriyeli sanık tahliye edildi

BURSA'da taksi şoförlüğü yapan Kayı Mehter Takımı Başkanı Mustafa Arı'nın başına, müşteri olarak bindiği araçta tabanca dayayan Suriye uyruklu İsmail Al S.(17) 'silahlı yağma' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı. "Taksiye verecek param olmadığı için silah çektim. Parasını çalmadım" diye savunma yapan tutuklu sanık, taksici de aynı yönde ifade verince tahliye edildi.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde geçtiğimiz Şubat ayında yaşandı. Taksi şoförü Mustafa Arı'nın kullandığı 16 T 0587 plakalı taksiye, bir kişi müşteri olarak bindi.Önce Arabayatağı yönüne ardından Ulus Mahallesi'ne gitmek istediğini söyleyen yolcu, boş bir araziye geldiklerinde ise "Buraya kadar" diyerek, yanında taşıdığı tabancayı taksicinin başına dayadı. Taksici yolcunun elini tutunca tabanca ateş aldı. Tabancanın kurusıkı olduğunu anlayan taksici ile yolcu arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada tabancayı 5 kez ateşleyen saldırgan kaçtı. Elinden yaralanan Mustafa Arı ise özel bir hastaneye gitti. İhbar üzerine harekete geçen polis, saldırganın 17 yaşındaki Suriye uyruklu İsmail Al S. olduğunu belirledi. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.''SADECE SİLAH DAYADIM, PARASINI ÇALMADIM'Hakkında Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Gece vakti silahla yağma' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail Al S.'nin yargılanmasına başlandı. Yeni öğrendiği Türkçesiyle savunma yapan İsmail Al S., "Olay gecesi taksiye bindim. Üzerimde para olmadığı için taksi parasını ödeyemedim. Ben de kafasına silah dayadım. Aramızda boğuşma olunca, kaçtım. Parasını çalmadım. Elimdeki silahkuru sıkıydı'' dedi. Taksici Mustafa Arı da "Boş bir araziye geldiğimizde, 'Buraya kadar' diyerek, başıma silahı dayadı. Eline sarıldım, o anda silah patlattı. Kurusıkı olduğunu anlayınca mücadele ettim. Kaçmak için araçtan indi ancak ben bırakmadım. Beş el ateş etti, elimden kurtulup, kaçtı. Para istemedi. Biz onları misafir kabul ediyoruz. O ise benim canıma kastedecekti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.İfadeler üzerine mahkeme, eylemin 'silahla yağma' suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle 78 gündür tutuklu bulunan İsmail Al S.’yi tahliye etti. Duruşma Eylül ayına ertelendi.FOTOĞRAFLI