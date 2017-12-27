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Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin saldırı ve sızmalarını önleme amaçlı operasyonda

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü kamplarına yönelik hava operasyonları devam ederken, Mehmetçiğin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi karşısında bulunan ve sınırın yaklaşık 20 kilometre derinliğindeki...

Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin saldırı ve sızmalarını önleme amaçlı operasyonda
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü kamplarına yönelik hava operasyonları devam ederken, Mehmetçiğin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi karşısında bulunan ve sınırın yaklaşık 20 kilometre derinliğindeki Irak topraklarında da kış şartlarında operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Helikopterlerle bölgeye inen askerler, Hacı Beg suyunun üzerine seyyar köprüler kurdu. Terör örgütünün sınır içine yönelik saldırı ve sızmalarını önleme amaçlı operasyonda zaman zaman çatışmaların yaşandığı öğrenildi.
Türkiye sınırları içerisinde yaz- kış demeden PKK terör örgütüne karadan ve havadan operasyonlarını sürdüren TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan ve 'Türkiye-Irak-İran' sınır üçgeninde yer alan Hakurk bölgesinde de operasyona başladı. Mehmetçiğin, 14 Aralık'ta bölgeye indiği belirtildi. Askerler, Irak sınırının yaklaşık 20 kilometre derinliğinde süren operasyon için bölgeden geçen Hacı Beg suyunun üzerine askerler iş makineleri ile seyyar köprüler kurdu. Askeri araçların karşıya geçmesi için kurulan seyyar köprü çalışması ile ilgili fotoğraflar paylaşılırken, operasyon ile TSK'nın bölgede alan hâkimiyeti kurmayı ve terör örgütünün sınır içine yönelik saldırı ve sızmalarını önlemeyi amaçladığı belirtildi.
Terör örgütü PKK kamplarının yakınında bulunan bölgede süren operasyonlar sırasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Mehmetçiğin Hacı Beg suyunu geçtiği ve Irak topraklarındaki Gire Siro Dağı etekleri, Kaniya Reş çeşmesi, Bermize köyü ve Maven tepelerine konuşlandığı belirtildi.

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