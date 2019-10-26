Mehmetçik hastaneye yetiştirdi, annesi kızının adını 'Pınar' koydu

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, doğum sancıları tutan Suriyeli Ziheyye El Halil’i, zırhlı personel taşıyıcı ile Akçakale Devlet Hastane'sine ulaştırdı. Doğum yapan Halil, bebeğine 'Pınar' ismini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti. Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Ziheyye El Halil, başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından, kız bebeğini kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini 'Pınar' koydu. Türk askeri de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli hamile bir kadın kardeşimizin doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçiklerimiz zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli kardeşimizi alarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi’nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiklerimize teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi. Şevkat ve merhamet pınarı Mehmetçik, Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diledi."