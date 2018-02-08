Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Mehmetçiğin kurtardığı Suriyeli 2 yaşlı, akrabalarına teslim edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Türkiye sınırına yakın bir köyde kaderine terk edilmiş şekilde askerler tarafından kurtarılarak Hatay'a getirilen 2 Suriyeli, akrabalarına...

Mehmetçiğin kurtardığı Suriyeli 2 yaşlı, akrabalarına teslim edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Türkiye sınırına yakın bir köyde kaderine terk edilmiş şekilde askerler tarafından kurtarılarak Hatay'a getirilen 2 Suriyeli, akrabalarına teslim edildi.
Afrin'in Türkiye sınırındaki bir köyünde evlerinde kaderlerine terk edilmiş bir şekilde bulunan ve Mehmetçik tarafından bulunarak ambulansla Hatay'a getirilen Ahmet Hannan (65) ile komşusu Azime Hussein (82) ilk tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürlüğü sahip çıktı. Hastanedeki tedavilerinin ardından Hatay Huzurevi'ne yerleştirilen Suriyelilerin hikayesi ekranlarda yer alınca Türkiye'de akrabaları olduğunu belirten kişiler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.
Yapılan başvuru ve Suriyelilerin verdiği bilgi doğrultusunda akrabaları olduğu kesinleşen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki aileye götürülüp, teslim edildi. Akrabaların buluşması sırasında duygulu anların yaşandığı belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, "Mehmetçiğimiz tarafından bulunarak Afrin'den Hatay'a getirilen ve hastanedeki tedavilerinin ardından 3.2.2018 tarihinde Hatay Huzurevi'ne yerleştirilen Ahmet Hannan ve Azime Hussein adlı yaşlılar Gaziantep'in İslahiye yakınlarında ikamet eden akrabalarına teslim edilme mutluluğuna erişilmiştir" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314