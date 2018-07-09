Medyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılar

ELAZIĞ'da, medyumluk yapan Hasan Öztürk ve eşini dövüp, evlerinde bulunan 15 bin lira değerindeki altınlar ile ziynet eşyalarını çalan şüphelilerden biri kaçarken, diğeri ise suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Medyumluk yapan Hasan Öztürk'ün (60) evine gelen 2 kişi, "Eşimizle aramız bozuk. Sizi önerdiler, bize yardım edin" diyerek, yardım istedi. Bu bahaneyle evde yaklaşık 5 dakika oturan şüpheliler, daha sonra Öztürk ile medyumluk yaptığı iş yerine geçti. Burada Hasan Öztürk'ü dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, anahtarı da elinden alarak, eve döndü. Anahtarla kapıyı açarak, eve geldiklerinde medyumun eşi Fatma Öztürk'ü de döven şüpheliler, odaları kontrol edip, para ve ziynet eşyası aramaya başladı. Bu sırada Hasan Öztürk, bağlı olduğu iplerden kurtularak, mahalle sakinlerinden yardım istemeye gitti. Mahallenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Öztürk'ün damadıyla birlikte eve geçti. Fatma Öztürk'ün "Beni öldürüyorlar, yetişin" diye bağırdığını duyan ekipler, eve girdiğinde şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüpheli ise evde bulunan 15 bin lira değerindeki altın ile ziynet eşyasını alıp, kaçtı.



'YARIM SAAT DARBETTİLER'



Şüphelilerin dövdüğü Fatma Öztürk'ün yaralandığını gören polisler, sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılmadan yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Akşam saat 22.30 civarında eve geldiler. 5 dakika oturdular, sonra eşimle dükkana gittiler. Orada eşimin ağzını bantlıyorlar, ellerini bağlıyorlar ve tuvalete kilitliyorlar. Daha sonra eşimin anahtarını alıp, eve geldiler. 'Konuşma kadın, konuşursan seni öldüreceğiz' dediler. Daha sonra yarım saat kadar beni darbettiler. Sonra bileziğimi, boynumdaki zincirimi, küpemi, yüzüğümü ve 3 telefonumuzu alarak, kaçıp gittiler" dedi.

Dövüldüğü sırada cep telefonundan arandığını kaydeden Öztürk, "Hırsızlar şiddete devam ederken, o sırada telefonumdan beni aradılar yani telefon çaldı. Telefon sesini duyan bir şüpheli altınları, eşimin çantasını alarak, kaçtı. Kaçtıktan 5 dakika sonra damadım ve polisler eve geldi. İkinci şüpheli ise 'Seni öldüremedik ama öldürmek için gelmiştik. Öldürseydik daha memnun olacağız' dedi. Ben de 'Suçum ne?' dedim. 'Hiçbir suçun yok. Kocan insanlardan para sömürüyor' diye karşılık verdi. O sırada polisler yakaladı. Bir tanesi de kaçıp, gitmişti zaten" diye konuştu.



BİRİ GÖZALTINDA DİĞER ARANIYOR



Evde yakalanan şüpheli, gözaltına alınırken, kaçan şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Fatma Öztürk'ü evde döven kişilerin, binaya girişinin yansıdığı güvenlik kamerası kayıtları ise incelemeye alındı.