Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Balta'nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği belirtildi. Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi'nden aldığı raporu savcılığa getiren Muhammed Balta'yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.
Meclisteki ısırılma iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı
Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine...
18 Ocak 2017 Çarşamba 18:36
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