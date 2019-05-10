Mavi ve turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Celal Kaya, diğerinin ise turuncu kategoride yer alan Haydar Gül olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Tunceli'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan Sözde Doğu Cephe Sorumlusu 'Doğan-Serhat' kod adlı Celal Kaya, diğerinin ise turuncu kategoride yer alan ve 600 bin TL ödülle aranan Sözde Doğu İl Merkez Sorumlusu 'Baran' kod adlı Haydar Gül olduğu ifade edildi. Açıklamada bölgedeki operasyonların devam ettiği de belirtildi.



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