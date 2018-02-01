mersin escort bayan bodrum escort bayan izmit escort porno izle facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Polislerin EK GÖSTERGE mağduriyeti meclis'te dile getirildi..!
Polislerin EK GÖSTERGE mağduriyeti meclis'te...
Son dakika... Vergi Dairesi binasında patlama
Son dakika... Vergi Dairesi binasında...
(Görüntülü Haber) Kilis'e gece 2 roket atıldı
Kilis'e gece 2 roket atıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...

Mavi listede yer alan PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve yanındaki 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz...

Mavi listede yer alan PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve yanındaki 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 
Kırsal alanda ve yerleşim birimlerinde PKK ile mücadelelerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın bölge sormlusu olduğu belirtilen, 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer adlı PKK terör örgütü mensubunun, beraberinde 3 örgüt üyesi ile birlikte Lice ilçesine bağlı Dernek Mahallesi Çalıbükü mezrasında olduğunu tespit etti. Mezraya akşam saatlerinde baskın düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden PKK'lılar, buldukları araç ile kaçmaya çalıştı.
Güzergah üzerinde önlem alan güvenlik güçleri teröristlerin bulunduduğu aracın yolunu Bingöl-Diyarbakır karayolu Çeper mezrası cıvarında kesti. Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına taröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Murat Üçer ve yanındaki 3 kişi terörist etkisiz hale getirildi. 
1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen ve PKK'nın bölge sorumlusu olduuğu belirtilen Üçer'in, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin mavi ketegorisinde yer aldığı belirtiildi. Üçer'in daha önce kırsalda gerçekletirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu da belirtildi. 
PKK bölge sorumlusu Üçer'in de aralarında bulunduğu 4 PKK'lının etkisiz hala getirildiği operasyon ile ilgili Diarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu açıklama yaptı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan