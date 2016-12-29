Matematik öğretmeni, 9 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde bir ortaokulda görevli matematik öğretmeni 37 yaşındaki M.S., 7'nci sınıf öğrencisi 9 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda yaklaşık 15 gün önce meydana geldi. İddialara göre bir kız öğrenci, ailesine matematik öğretmeni M.S.'nin kendisini sürekli elle taciz ettiğini söyledi. Ailenin şikayette bulunması sonucu polis ekipleri M.S.'yi gözaltına aldı. Olayın duyulması sonrasında 8 kız öğrencinin ailesi de polise giderek şikayetçi oldu. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen M.S., sevk ediliği nobetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, başka bir ilçede bulunan cezaevine gönderildi.