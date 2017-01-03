Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Maskeli saldırganlar markete molotof attı

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde akşam saatlerinde yüzü maskeli saldırganlar, bir markete molotf kokteylli fırlattı. Müşteri ve çalışanları korkutan saldırıda can kaybı yaşanmazken, çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede...

Maskeli saldırganlar markete molotof attı
DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde akşam saatlerinde yüzü maskeli saldırganlar, bir markete molotf kokteylli fırlattı. Müşteri ve çalışanları korkutan saldırıda can kaybı yaşanmazken, çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.
Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerindeki Cezaeviyakınında bulunan bir markete akşam saatlerinde, yüzü maskeli bir grup tarafından molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli kişiler ellerindeki molotof kokteyllerini içeri fırlatıp kaçtı. İçerde müşterilerin olduğu bir sırada meydana gelen saldırı korku ve paniğe neden oldu. Can kaybı yaşanmazken çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülerek, kontrol altına alındı.
Maddi hasarın yaşandığı markede gelen güvenlik güçleri, kaçan yüzü maskeli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55