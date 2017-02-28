Maskeli market soyguncuları güvenlik kamerasında

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,() - KÜTAHYA'da gece bir markete ellerinde av tüfeği ve demir çubukla giren maskeli 2 soyguncu, kasadan bin lira para aldı. İşyeri kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, 2 şüpheli marketten çıkıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Uygun, kendisini ziyarete gelen arkadaşı Özer Başer'e marketi bırakarak bir işinin olduğunu, kısa sürede döneceğini söyledi. Bir süre sonra markete ellerinde tüfek ve demir çubuk bulunan yüzleri maskeli 2 kişi girdi. İşyeri içindeki güvenlik kameralarının saniye kaydettiği olayda şüpheliler kasadaki yaklaşık bin lira parayı aldı. Özer Başer'i de demir çubukla döven şüpheliler kaçtı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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